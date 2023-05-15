شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وأسوان فى الدوري الممتاز والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة الكولومبي أوسوريو الزمن من أجل الاستعداد لمواجهة أسوان فى الجولة الجديدة للمسابقة الدوري الممتاز، بحثاً عن استعادة الانتصارات بعد خسارة الفارس الأبيض من الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

وحقق فريق الإسماعيلي انتصارا ثمينا على الزمالك فى بطولة الدوري، بعد 5 سنوات من آخر انتصاراته على الفريق الأبيض، والذى يعود لتاريخ 2 أبريل 2018. ولم يفز الإسماعيلي على الزمالك فى آخر 10 مواجهات منذ لقاء الفريقين يوم 2 أبريل 2018، حينما فاز الدراويش على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدوري سجلها محمود متولى وكريم بامبو وإبراهيم حسن، وسجل هدف الزمالك معروف يوسف.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أسوان

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وأسوان

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وأسوان في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.