شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة سموحة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فيوتشر بقيادة على ماهر تدريباته اليوم، الاثنين، استعداداً لمواجهة سموحة فى المباراة التى تجمع الفريقين فى السابعة مساء غد، الثلاثاء، بمسابقة الدورى والتى تقام باستاد الإسكندرية.

وكان فريق فيوتشر قد تغلب مؤخراً على فريق الأسطول برباعية مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، ليتأهل لأول كرة فى تاريخه إلى دور الـ16.

ونجح فريق فيوتشر فى موسمه الأول بالدوري فى حصد بطولة كأس الرابطة بنسختها الأولى، كما اختتم دوري الموسم الماضي فى المركز الخامس، ليشارك فى الموسم الجاري ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتى ودعها من دور المجموعات.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الثاني فى جدول مسابقة الدوري برصيد 50 نقطة، وذلك بعدما خاض فيوتشر 26 مباراة، حيث فاز في 13 لقاء وتعادل في 11 مباراة وخسر مباراتين، وسجل لاعبو فيوتشر 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 15.