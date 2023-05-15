شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الاتحاد السكندرى فى مباراة حسم لقب دورى السلة "رجال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي مع نظيره الاتحاد السكندري، اليوم الاثنين، فى رابع مباريات نهائي دوري السوبر، لحسم لقب هذا الموسم.

وتنطلق المباراة فى السابعة مساء اليوم، وتقام على صالة الشباب والرياضة، وتمثل أهمية كبرى للجهاز الفني واللاعبين ويسعى أوجستي بوش المدير الفني للأهلى لقيادة اللاعبين لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز، ومواصلة المنافسة على لقب البطولة.

وحقق فريق رجال سلة الأهلي الفوز فى المباراة الأولى بنتيجة 69-62، ثم خسر المباراة الثانية بنتيجة 80-62 ، ليعود ويفوز فى الثالثة 67/58 .

وتقام المباريات بنظام best of 5 والفريق الذى يحقق الفوز فى 3 مباريات يتوج باللقب.