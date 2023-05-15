شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه المرسى التونسى اليوم فى البطولة الأفريقية لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك لمواجهة المرسى التونسى، فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، فى ثانى مواجهاته بالبطولة الأفريقية للأندية المقامة فى تونس. ونجح فريق الزمالك فى الفوز بأول لقاءاته على نافال النيجيرى بنتيجة 3/0 أول أمس السبت.

ووصلت بعثة فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك إلى تونس الأربعاء الماضى لخوض منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بكأس مصر والدورى مؤخرا.

كما يشارك أيضا فريق السيدات بنادى الزمالك، فى منافسات البطولة الأفريقية بعد التتويج بلقب كأس مصر بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى إطار ثانى مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".