شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى أمام المكنين التونسى فى ربع نهائى كأس الكؤوس الأفريقية لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره سبورتنج المكنين التونسى فى الخامسة مساء اليوم الإثنين، فى إطار ربع نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد التى يستضيفها النادى الأهلى.

نجح فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى فى تحقيق الفوز على نظيره النواصر المغربى بنتيجة 42/12، فى ختام دور المجموعات ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية أمس الأحد.

وتلقى الأهلى الخسارة من نظيره أول أغسطس الأنجولى بنتيجة 38/30 فى ثالث لقاءاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية، ونجح الأهلى فى الفوز بأول لقاءاته على أوتوموهو الكونغولي بنتيجة 30/26، قبل أن يهزم هابيتات الإيفوارى بنتيجة 39/15.

وتواجد الأهلى بالدور الأول ضمن المجموعة الثانية بجانب كل من: أول أغسطس (أنجولا) – هابيتات (كوت ديفوار) – أوتوهو (جمهورية الكونغو) – النواصر (المغرب).