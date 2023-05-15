شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، استعداداته اليوم، الاثنين، لمواجهة حرس الحدود ضمن منافسات الدوري، في اللقاء المقرر إقامته غداً الثلاثاء، باستاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري.

وكانت مباراة الدور الأول التى جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المقاولون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبدأ نادي المقاولون العرب مراجعة عقود ثلاثى الناشئين محمد أحمد سيحا، وعمر فايد، وأحمد فوزى، لتحصينهم ضد العروض بعد ظهورهم بشكل مميز مع الفريق خلال الموسم الجاري، وانضمامهم المستمر للمنتخب الأولمبي، وهو ما يضعهم تحت أنظار كبار الأندية في الدوري.

ويرجع آخر انتصار حققه المقاولون العرب في مسابقة الدوري إلى فبراير الماضي عندما تغلب ذئاب الجبل على غزل المحلة بثلاثية نظيفة في عقر داره، قبل أن تغيب الانتصارات عن قلعة الجبل الأخضر في المسابقة المحلية.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 37 نقطة بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 25.