شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يواجه الداخلية اليوم فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المصرى البورسعيدى، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، فريق الداخلية باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم. ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط المصرى أمام أسوان بثلاثية نظيفة فى الجولة الماضية، بينما تعادل فريق الداخلية مع إنبى بهدف لمثله فى نفس الجولة.

وحرص ميمي عبد الرازق، المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى، على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، لتحفيزهم على استعادة الانتصارات في الدوري بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية، وآخرها الهزيمة أمام أسوان بثلاثية نظيفة. وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير، وحذر من خطورة وانتفاضة الداخلية بعد النتائج الرائعة التى حققها فى الآونة الأخيرة.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن فى جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز المصري في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 29 هدفا آخر.

وفى المقابل، يسعى علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق الداخلية، لمواصلة النتائج الإيجابية التى يحققها مع الفريق بعد الفوز على فيوتشر بهدف والتعادل مع إنبى، وطالب اللاعبين بضرورة القتال من أجل الثلاث نقاط التى ستدفع الفريق إلى منطقة الآمان إلى حد ما، واستغلال كل الفرص التى تتيح لهم أمام المرمى من أجل الفوز.

ويحتل الداخلية المركز الخامس عشر فى جدول مسابقة الدوري برصيد 26 نقطة، حصدها الفريق بعدما خاض 27 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 11 مواجهة أخرى، وسجل لاعبوه 23 هدفاً واستقبلت شباكهم 34 هدفا آخر.