شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ اليوم الاستعداد لمباراة العودة أمام الترجى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية اليوم، الاثنين، على ملعب مختار التتش، بعد انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب العودة من تونس والانتهاء من خوض مباراة الترجي التونسي فى ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على ملعب حمادي العقربي برادس، والتى فاز فيها المارد الأحمر بثلاثية نظيفة.

ويبدأ فريق الأهلي تحضيراته لموقعة الإياب فى نصف نهائي أفريقيا، والمقرر لها الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي، ويعقد مارسيل كولر محاضرة مع اللاعبين يشرح فيها خطة التحضير للمباراة المقبلة ويتحدث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة العودة وبعض الأخطاء التي وقعت في لقاء الذهاب بتونس خاصة عدم استغلال كل الفرص التي أتيحت للاعبي الأهلي أمام مرمى الترجي.

ويتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن ضرورة نسيان نتيجة مباراة الذهاب ضد الترجي التونسي والتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الإياب بالقاهرة وتأكيد صعود الأهلي إلى الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وعدم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب والتركيز على تقديم مستويات قوية ، لاسيما وأن المباراة تقام على أرضهم ووسط جمهورهم.