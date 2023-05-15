شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يصطدم بطموحات الاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصطدم فريق إنبى، فى التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، بفريق الاتحاد السكندرى باستاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم. ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، بعدما تعادل إنبى مع الداخلية بهدف لمثله فى الجولة الماضية، فيما تعادل الاتحاد السكندرى مع سيراميكا سلبيا فى نفس الجولة.

ويأمل تامر مصطفى، المدير الفنى لفريق إنبى، فى اقتناص الثلاث نقاط وتعويض خسارة الفريق البترولى أمام الاتحاد فى كأس رابطة الاندية بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال الفرص التى تتيح لهم من أجل خطف الثلاث نقاط والتقدم أكثر فى جدول الدورى من أجل تحسين وضع الفريق البترولى.

ويحتل فريق إنبى المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 33 نقطة جمعها من 26 مباراة فاز فى 9 مواجهات وتعادل فى 6 لقاءات بينما خسر 11 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق البترولى 29 هدفا.

وفى المقابل، يسعى الصربى زوران مانولوفيتش، المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى، لاقتحام المربع الذهبى وتحقيق الفوز والثلاث نقاط والتساوى مع الزمالك فى النقاط، وطالب المدافعين بضرورة فرض رقابة لصيقة مع الثنائى رفيق كابو وأحمد أمين قفة اللذين يمثلان خطورة كبيرة على سيد البلد.

ويعانى الاتحاد السكندرى من غيابات عديدة مثل محمود علاء لتراكم الإنذارات، ومحمد محمود ومحمد فارس للإصابة والسيد سالم وكازيتووهشام صلاح لأسباب فنية.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 40 نقطة جمعها من 25 مباراة فاز فى 12 لقاء وتعادل فى 4 مواجهات بينما خسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 30 هدفاً بينما استقبلت شباك الفريق 28 هدفا.