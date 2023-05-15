شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عطوة يقترب من العودة لصفوف أسوان بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقترب محمد عطوة لاعب أسوان من العودة لصفوف الفريق بعد التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا وأبعدته عن الفريق بضعة أسابيع، ويؤدى اللاعب تدريبات تأهيلية تمهيداً للدخول فى قائمة الفريق بجولات الحسم فى الدوري.

ويأمل أيمن الرمادي فى لحاق اللاعب بالمباريات المقبلة فى بطولة الدوري لإنهاء الموسم فى مركز مطمئن للفريق والإدارة، بعدما ودع الفريق كأس الرابطة وكأس مصر مبكرًا.

ويستعد فريق أسوان لمواجهة الزمالك فى الدوري، المحدد لها 18 مايو الجاري، فى الجولة 28 من مسابقة الدوري باستاد القاهرة الدولى. وعقد أيمن الرمادي، المدير الفني لفريق أسوان، جلسة مع اللاعبين طالبهم فيها بالتركيز على مباراة الزمالك وطالب الرمادي اللاعبين بتكرار نتيجة الدور الأول أمام الزمالك، حيث فاز تماسيح النيل في مباراة الدور الأول بهدفين مقابل هدف وحيد.

ويحتل فريق أسوان المركز الحادى عشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 31 نقطة، جمعها من 27 مباراة حتى الآن، حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 12 مباراة، سجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكهم 34 هدفا.