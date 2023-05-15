الزمالك يسابق الزمن لتجهيز المصابين قبل مواجهة أسوان

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كما يواجه الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة أوسوريو، أزمة بسبب كثرة الغيابات، حيث يغيب عن الفريق أحمد فتوح بسبب استمرار التأهيل من إصابة العضلة الخلفية، ومحمد عبد الشافى بسبب معاناته من إصابة الركبة، وناصر منسى بسبب مزق العضلة الخلفية، وعمر جابر لعدم الجاهزية الفنية، وعبد الله جمعة بسبب إجهاد العضلة الخلفية، ومحمد عبد الغنى بسبب نفس الإصابة، وعمرو السيسي بسبب عدم الجاهزية بعد تعافيه من إصابة فى الركبة.
وطلب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، من إدارة النادي البحث عن مهاجمين أجانب من أجل تدعيم خط هجوم الفريق فى الانتقالات الصيفية المقبلة، وعقب انتهاء الموسم، وشدد أوسوريو على ضرورة تدعيم الفريق بمهاجم أو اثنين سوبر، ويرى المدرب أن الفريق فى حاجة ملحة للتعاقد مع مهاجم سوبر يستطيع ترجمة الفرص والاستحواذ لأهداف.
وبدأت إدارة نادى الزمالك فتح ملف تسويق البنيني سامسون أكينولا، مهاجم الفريق الذى تم التعاقد معه في بداية الموسم الجاري، حيث لم يتمكن اللاعب من تقديم أوراق اعتماده، ولم يستطيع اقناع المدير الفني بمستواه، الأمر الذى دفع الإدارة لبداية تسويقه للرحيل بنهاية الموسم، والسعي للتعاقد مع مهاجم أجنبى سوبر وفقًا لرؤية أوسوريو.
وتبحث إدارة الزمالك عن المهاجم في العديد من الدوريات الأوربية والعربية، حيث تسعى للوقوف على مهاجم يليق باسم وإمكانيات نادى الزمالك، لفتح ملف المفاوضات مع اللاعب وفريقه من أجل ضمه في الميركاتو الصيفى المقبل.
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