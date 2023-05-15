شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسابق الزمن لتجهيز المصابين قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الفنى للزمالك بقيادة أوسوريو الزمن من أجل تجهيز اللاعبين المصابين، وكان آخرهم سيف الدين الجزيرى الذى تعرض للإصابة أثناء عملية الإحماء قبل مواجهة الإسماعيلى، بالإضافة إلى محمود حمدى الونش الذى تعرض للإصابة فى الركبة أثناء المباراة، ويخضع للفحوصات الطبية من أجل تحديد حجم الإصابة.

كما يواجه الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة أوسوريو، أزمة بسبب كثرة الغيابات، حيث يغيب عن الفريق أحمد فتوح بسبب استمرار التأهيل من إصابة العضلة الخلفية، ومحمد عبد الشافى بسبب معاناته من إصابة الركبة، وناصر منسى بسبب مزق العضلة الخلفية، وعمر جابر لعدم الجاهزية الفنية، وعبد الله جمعة بسبب إجهاد العضلة الخلفية، ومحمد عبد الغنى بسبب نفس الإصابة، وعمرو السيسي بسبب عدم الجاهزية بعد تعافيه من إصابة فى الركبة.