سموحة يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة فيوتشر غدا بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى، اليوم الإثنين، معسكرا مغلقا فى الإسكندرية، استعدادا لمواجهة فيوتشر غدا الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويفقد فريق سموحة العديد من الغيابات والتى يأتى أبرزها حسام حسن، مهاجم الفريق، الذى يعانى من كسر فى شظية القدم، بالإضافة إلى محمد نادى بعد تعرّضه لمزق فى الخلفية مما أدى إلى استبعاده من مباراة فيوتشر، وسيجرى اللاعب أشعة لتحديد مدى خطورة الإصابة والمدة التى سيغيب فيها عن سموحة.

وحذر أحمد سامى بعض اللاعبين الذين ظهروا بأداء متواضع خلال مباراة ألو إيجيبت في كأس مصر، بإحالتهم إلى دكة الاحتياطي وعدم الاستعانة بهم في المباريات المقبلة.

وطالب أحمد سامى اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تجميع النقاط لإنهاء الموسم في مركز متقدم يليق بإمكانيات ومكانة سموحة، بالإضافة إلى إثبات اللاعبين قدراتهم حتى يبقوا في الفريق الموسم المقبل، حيث يضع أحمد سامى هذه الفترة اختبار فني لكل اللاعبين قبل اتخاذ القرار سواء بالبقاء أو رحيلهم.

ونجح فريق سموحة في قلب تأخره بهدف أمام ألو إيجيبت إلى فوز بهدفين عن طريق حسين فيصل وأحمد مصطفى ليخطف بطاقة التأهل لدور الـ16 من كأس مصر في انتظار الفائز من الإسماعيلى والنجوم المقرر لها 24 مايو الجاري.

ويحتل فريق سموحة المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 27 مباراة فاز فى 8 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.