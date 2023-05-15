شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يرفض احتجاج منتخب مصر لتغيير موعد مباراة غينيا والان مع تفاصيل الخبر
وحدد الاتحاد الغيني لكرة القدم 14 يونيو المقبل موعدًا لمباراته مع مصر فى ملعب سيحدد لاحقًا، فى ظل عدم إقامة مباريات منتخب غينيا بالعاصمة كوناكري، فيما طلب اتحاد الكرة المصري من نظيريه الغيني والأفريقي أن تقام المباراة يوم 20 يونيو، بسبب ضيق الوقت من موعد إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا (11 يونيو) حال تأهل النادى الأهلي ممثل مصر.
كما طلب اتحاد الكرة أيضا تأجيل مواجهة غينيا، بناءً على رغبة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر حيث يسعى لإقامة مباراة ودية في القاهرة يوم 15 يونيو، ثم السفر إلى غينيا لخوض مباراة الجولة الخامسة.
وكان محمد غرابة، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم، قال إن هناك عدم عدالة من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن طلب المنتخب بتعديل موعد مباراة مصر وغينيا، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار العام المقبل.
وأضاف غرابة، فى تصريحات إذاعية، "أرسلنا خطابات للاتحاد الأفريقي لمعرفة موعد مباراة مصر وغينيا ، ولم نلق أى ردود من الكاف، وهناك عدم عدالة بسبب اختيار يوم 14 يونيو لمواجهة منتخب مصر وغينيا فى المغرب، وبالطبع الجدول بالنسبة للأجندة الدولية غير مكتمل، ويجعلنا فى موقف صعب بالنسبة للتحضير".
وأشار غرابة إلى أن تونس والمغرب وجنوب أفريقيا، أطراف نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ومنتخباتهم ستخوض مباريات التصفيات يوم 17، أين مصر من العدالة وتكافؤ الفرص؟.. ولأن ممثل مصر النادى الأهلي فى حال التواجد فى المباراة النهائية سيكون لديه مباراة قبل مباراة غينيا بثلاثة أيام.
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