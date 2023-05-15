شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يرفض احتجاج منتخب مصر لتغيير موعد مباراة غينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طلب اتحاد الكرة بتأجيل مباراة منتخب مصر وغينيا فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، لتقام يوم 19 يونيو المقبل، بدلا من 14 أو 15 من نفس الشهر.

وحدد الاتحاد الغيني لكرة القدم 14 يونيو المقبل موعدًا لمباراته مع مصر فى ملعب سيحدد لاحقًا، فى ظل عدم إقامة مباريات منتخب غينيا بالعاصمة كوناكري، فيما طلب اتحاد الكرة المصري من نظيريه الغيني والأفريقي أن تقام المباراة يوم 20 يونيو، بسبب ضيق الوقت من موعد إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا (11 يونيو) حال تأهل النادى الأهلي ممثل مصر.

كما طلب اتحاد الكرة أيضا تأجيل مواجهة غينيا، بناءً على رغبة البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر حيث يسعى لإقامة مباراة ودية في القاهرة يوم 15 يونيو، ثم السفر إلى غينيا لخوض مباراة الجولة الخامسة.