شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية للمصريين فى بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش جدول منافسات بطولة مانشستر المفتوحة، التي تنطلق الأربعاء المقبل فى مدينة مانشستر فى الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وتشهد البطولة مشاركة 15 لاعباً مصرياً بواقع 8 لاعبين فى منافسات الرجال، و7 لاعبات فى منافسات السيدات.

8 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العنين، يحيى النوساني، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، وعلي فرج.

7 لاعبات بمنافسات السيدات: يثرب عادل، ندى عباس، هنا معتز، فريدة محمد، نادين شاهين، نور الطيب، وروان العربي.



بطولة مانشستر (1)



بطولة مانشستر (2)