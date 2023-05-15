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شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية للمصريين فى بطولة مانشستر المفتوحة للاسكواش.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش جدول منافسات بطولة مانشستر المفتوحة، التي تنطلق الأربعاء المقبل فى مدينة مانشستر فى الفترة بين 17 إلى 21 مايو الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
وتشهد البطولة مشاركة 15 لاعباً مصرياً بواقع 8 لاعبين فى منافسات الرجال، و7 لاعبات فى منافسات السيدات.
8 لاعبين بمنافسات الرجال: عمر مسعد، علي أبو العنين، يحيى النوساني، طارق مؤمن، كريم عبد الجواد، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، وعلي فرج.
7 لاعبات بمنافسات السيدات: يثرب عادل، ندى عباس، هنا معتز، فريدة محمد، نادين شاهين، نور الطيب، وروان العربي.
بطولة مانشستر (1)
بطولة مانشستر (2)
من ناحية أخرى، فاز على فرج فى مباراة الدور النهائى ببطولة العالم للاسكواش، التي أقيمت مؤخراً بشيكاغو، على مواطنه كريم عبد الجواد المصنف الـ17 عالمياً بنتيجة 3-0، فى مباراة استغرقت 44 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 12-10, 11-6, 11-6، وسبق لعلى فرج، قبل النسخة الأخيرة، وتوج بالبطولة فى 3 نسخ سابقة خلال مواسم: 2018-2019، 2020-2021، 2021-2022، بينما توج كريم عبد الجواد ببطولة العالم مرة واحدة سابقة كانت في موسم 2016.
وفازت نور الشربيني على مواطنتها نوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية عالمياً، في المباراة النهائية لبطولة العالم، بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 38 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6, 11-4, 12-10.
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