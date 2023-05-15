عودة دونجا والمثلوثى لصفوف الزمالك أمام أسوان بعد انتهاء الإيقاف

القاهرة - سامية سيد - تشهد مباراة الزمالك المقبلة أمام أسوان فى الجولة 28 من عمر مسابقة الدورى، والمقرر لها الخميس المقبل، عودة كل من نبيل عماد دونجا وحمزة المثلوثى، بعد انتهاء إيقافهما بسبب تراكم الإنذارات، ما أدى لغيابهما عن مواجهة الإسماعيلى، كما تشهد مباراة أسوان غياب حاتم سكر بسبب الإيقاف.

وحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة المباراة الماضية أمام الإسماعيلي، حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى حدثت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.