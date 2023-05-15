شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحيل ملف رحيل حمدى فتحى فى الصيف إلى كولر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحال مسئولو النادي الأهلي ملف رحيل حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق الأحمر، إلى السويسري مارسيل كولر المدير الفني، لحسم مستقبل اللاعب من البقاء أو الرحيل، بعد اهتمام أكثر من نادٍ قطرى بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، واستعدادهم لتقديم عروض رسمية لضم حمدي فى الميركاتو الصيفي.

ويقدم حمدي فتحي مستويات رائعة مع الأهلي في الموسم الحالي تحت قيادة مارسيل كولر، وبات من اللاعبين الأساسيين فى تشكيل المدرب السويسري، ويقوم بأدوار متنوعة ما بين الدفاع والهجوم، بخلاف أنه أصبح من هدافي الفريق الأحمر فى وجود المدرب السويسري.

وترك الأهلي لكولر حسم مصير مستقبل حمدي فتحي مع الفريق الأحمر، وإن كان الأقرب هو رفض العروض المقدمة للاعب، فى ظل رغبة المدير الفني فى الاحتفاظ بحمدي باعتباره من أهم اللاعبين وأحد الأوراق الأساسية فى صفوف الفريق الأحمر بالوقت الحالي، وينال ثقة المدير الفنى السويسري.

على صعيد متصل، أبدى سامي قمصان، المدرب العام لفريق الأهلي ، سعادته بالفوز على الترجي بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة الذهاب للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء الجمعة على استاد حمادي العقربي في تونس.

وقال قمصان عقب المباراة، "أهنئ جماهير الأهلي واللاعبين على الفوز بثلاثة أهداف، وكان في متناول أيدينا تحقيق الفوز بنتيجة أكبر، ولكن الحمد لله على هذا الانتصار الكبير أمام فريق كبير".

وتابع قمصان، "لم نحسم التأهل للنهائي، ولكن الفوز على فريق كبير بثلاثية خارج الأرض يعد خطوة كبيرة تقربنا من التأهل".

واستكمل قمصان، "الجهاز الفني للفريق درس فريق الترجي بشكل مميز خلال الفترة الماضية، وسنعمل على التأهل في مباراة الإياب التي نستعد لها من الغد بقوة، لتحقيق نتيجة إيجابية والاحتفال مع جماهيرنا بالتأهل للنهائي".