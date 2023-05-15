شكرا لقرائتكم خبر عن سيدات طائرة الزمالك أمام بطل نيجيريا اليوم فى بطولة أفريقيا بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، فريق الجمارك النيجيرى فى ثانى مواجهاته ببطولة أفريقيا المقامة بتونس.

وأوقعت قرعة البطولة فريق الزمالك ضمن المجموعة الرابعة، بجانب كل من الجيش الرواندي والجمارك النيجيري وليتو الكاميرونى.

جدير بالذكر أن فريق الجمارك لم يخوض مباراته أمام بطل الكاميرون إلا أن اللجنة المنظمة أكدت لبعثة الزمالك وصول الفريق لمواجهة الزمالك.

ووصلت بعثة فريق سيدات الزمالك تونس صباح الأربعاء الماضى، للمشاركة فى بطولة أفريقيا تحت قيادة المدير الفنى أحمد فتحى.

وتوج فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر مؤخرا بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/1 فى إطار ثان مواجهات بلاى أوف نهائى كأس مصر على صالة الشباب والرياضة بأكتوبر "زويل".

وشهد اللقاء الأول فوز الزمالك بنتيجة 3 /1 أمس الإثنين على نفس الصالة، ويمنح نظام البلاى أوف الفريق الفائز بمباراتين اللقب، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.