شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الشاطئية يواجه عمان فى كأس العرب بالسعودية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى، نظيره العماني فى العاشرة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العرب المقامة فى السعودية.

وحقق المنتخب فوزا كبيرا على قيرغيزستان، أمس السبت، فى افتتاح مشواره بالبطولة بستة أهداف مقابل هدفين فى الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العرب، أحرز الأهداف كل من عبدالرحمن حسن الشافعى "هدفين" ومصطفى صاصا "هدفين" وحسان محمد والحسينى طه.

وتضم قائمة اللاعبين كلا من، زيزو الصباح ومحمد السيد وابراهيم حسن ومصطفي سمير ومصطفى أحمد وحسان محمد ومصطفى صاصا وهيثم عاطف وأحمد إيشا وإسماعيل بهجت وعبدالرحمن الشافعى ومحمد عبدالنبى والحسينى طه.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من، أحمد أبوسريع مدربًا عامًا، محمد فوزى مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، عباس حسانين المدلك ، واسلام شاكر مدير المهمات، وتضم المجموعة الثانية إلى جانب منتخب مصر منتخبات عمان وفلسطين وقيرغيزستان.

وخاض منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى، مباراتين وديتين أمام نظيره السعودى وفى المباراة الودية الأولى والتى أقيمت بينهما في ينبع فاز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، وفي الودية الثانية فاز بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على على الإمارات قبل السفر مباشرة، استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس العرب