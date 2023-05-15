شكرا لقرائتكم خبر عن مباراتان فى الجولة الـ"28" بالدوري المصري الممتاز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الاثنين منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والاثارة.

ويتربع الأهلى على قمة بطولة الدورى برصيد 53 نقطة ومازال لديه 5 مباريات مؤجلة بعدما خاض 21 مباراة حقق الفوز فى 16 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ40 هدفاً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث إهتزت شباكه بـ 7 أهداف فقط.

ويغيب فريق الأهلى عن الظهور فى هذه الجولة من الدوري المصري بسبب انشغاله بمواجهة إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا أمام الترجى التونسى والمقرر لها مساء الجمعة المقبلة.





مواعيد مباريات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

الاثنين

المصري & الداخلية..7 مساءً

إنبى & الاتحاد السكندري..9.30 مساءً

الثلاثاء

حرس الحدود & المقاولون العرب..5 مساءً

سموحة & فيوتشر..7 مساءً

طلائع الجيش & فاركو..9.30 مساءً

الأربعاء

البنك الأهلى & الإسماعيلى..9.30 مساءً

الخميس

الزمالك & أسوان..8 مساءً

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.