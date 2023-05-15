شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلى يشارك في السوبر الأفريقي ودورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن أن النادى الأهلى اتخذ قرارا نهائيا بالمشاركة في بطولة دوري السوبر الأفريقي بالموسم الجديد، تزامنا مع مشاركته في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث اتخذت الإدارة هذا القرار بسبب العائد المادى الكبير نظير المشاركة في دوري السوبر الأفريقي.

وقال «شوبير» خلال برنامجه «مع شوبير»، المذاع عبر أثير أون سبورت أف أم أن قرعة بطولة دوري السوبر الأفريقي ستقام خلال شهر يوليو المقبل في تنزانيا، وستنطلق البطولة في الفترة من 17 أكتوبر حتى 30 نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أنه تم الاستقرار على تقليص عدد الأندية المشاركة في دوري السوبر الأفريقي، بعد أن كانت النية تتجه لمشاركة 24 ناديا حيث تم استبعاد العديد من الفرق بسبب سوء الملاعب، ومن ثم سيكون عدد الفرق المشاركة 8، بنظام مباريات الذهاب والإياب حتى النهائي ، و أوضح أن الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي في التنصيف الأول، وستكون فرق سيمبا التنزاني وإنيمبا النيجيري ومازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو الأنجولي في التصنيف الثاني».

وعن تشكيل النادي الأهلي أمام الترجي التونسي ضمن مباريات إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي من المقرر أن تجمع الفريقين الجمعة المقبل ، قال شوبير أنه سيشهد تغييرات بالجملة .

وقال أحمد شوبير أن عمرو السولية سيكون فى وسط الملعب بجانب ديانج ومروان عطية ، مع توقعات بالاعتماد على أحمد القندوسي أو محمد مجدي أفشة خلال المباراة فى التشكيل الأساسي بوسط الملعب.

وأضاف أن التغييرات على مستوى الهجوم بوجود دور لخالد عبد الفتاح الظهير الأيمن، وكذلك فرصة لعلي لطفي خلال مجريات المباراة ، لتجهيزه بسبب غياب الشناوي عن الثلاث مباريات المقبلة فى مسابقة الدوري المصري الممتاز بسبب الإيقاف.