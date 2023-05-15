شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس إراحة رباعى الأهلي أمام الترجى التونسى.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني للنادى الأهلي إراحة بعض اللاعبين المهددين بالاستبعاد من المشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حال تأكد صعود الفريق الأحمر للمباراة النهائية، بعدما قطع شوطا كبيرا نحو الصعود إلى النهائي عقب الفوز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في موقعة الذهاب بتونس، خشية تعرضهم للبطاقة الصفراء الثالثة فى مباراة العودة، المقرر لها الجمعة المقبل، وافتقاد جهودهم فى ذهاب المباراة النهائية للبطولة الأفريقية.

وأصبح الرباعي "حمدي فتحي وحسين الشحات ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر" مهددين بالغياب عن ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، بسبب تلقيهم بطاقتين صفراوتين، وحال تلقى البطاقة الثالثة فى مباراة الترجي القادمة سيتأكد غيابهم بشكل رسمي عن المباراة الأولى في نهائي دوري الأبطال الأفريقي، لذا يفكر الجهاز الفني فى إراحة البعض منهم وتحذير من يشارك منهم من تلقيه كروت صفراء، لاسيما أن المباراة ستكون بلا ضغوط على لاعبي الأهلي بفضل نتيجة مباراة الذهاب في تونس.

وعاد المارد الأحمر بانتصار ثمين خارج الديار، وضعه على أعتاب نهائي دوري الأبطال للعام الرابع على التوالي والـ16 في تاريخه، بفضل ثنائية الجنوب أفريقي بيرسي تاو، وهدف محمود عبدالمنعم كهربا.

ويلتقي الأهلى والترجى باستاد القاهرة الدولي فى العاشرة مساء الجمعة المقبل، ويمتلك المارد الأحمر خيارات هائلة للعبور إلى المباراة النهائية، منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة على ملعبه بفارق هدفين.