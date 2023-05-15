شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يجرى أشعة اليوم للتأكد من إصابته بالرباط الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى محمود حمدى الونش مدافع الزمالك أشعة اليوم للتأكد من إصابته بالرباط الصليبى، بعدما أكد الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق أنه سيتم إجراء أشعة أخيرة للمدافع الدولى اليوم للتأكد من إصابته بالرباط الصليبى بشكل كامل.

وأجرى الونش أشعة على الركبة أمس الأول لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها، إلا أن تورم الركبة تسبب فى عدم تحديد حجم الإصابة، وإن كان طبيب الفريق الأبيض أكد أن اللاعب أصيب مرة أخرى بالرباط الصليبى، إلا أنه عاد وأكد أنه سيجرى له أشعة اليوم للتأكد مرة أخرى.

وتعرّض "الونش" لإصابة قوية في مباراة الزمالك والإسماعيلى، بعد تدخل عنيف من ياو أنور لاعب الدراويش، وعلى أثرها قرر أوسوريو، المدير الفني للفريق الأبيض، استبدال اللاعب والدفع بـسيد عبد الله "نيمار" بدلاً منه.