شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستضيف بطولة العالم للبولينج أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ طلال المحمد الصباح، رئيس نادي البولينج ورئيس الاتحاديين الآسيوي والدولي، أن المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي اعتمد استضافة الكويت لبطولة العالم المقبلة، التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 18 أكتوبر المقبل، خلال الإجتماع الذى عقد فى الكويت 10 مايو الجاري.

وأوضح المحمد أن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي اطلعوا خلال الاجتماع على الاستعدادات والتجهيزات التى قامت بها الكويت لاستضافة البطولة حيث تبين لهم من خلال الزيارات التي قاموا بها والشرح الذي استمعوا إليه توافر جميع الشروط المطلوبة سواء على مستوى المنشآت أو الإقامة، وذلك وفق اللوائح والأنظمة المعمول بها والمطلوبة لاستضافة هذا الحدث العالمي، مضيفاً أن الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للبولينغ سوف تعقد اجتماعا في الكويت بتاريخ 6 أكتوبر المقبل لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وأكد المحمد أن نجاح هذا الحدث الرياضي العالمي هو مسؤولية الجميع ويتطلب التعاون والعمل الجاد وتسخير كل الإمكانيات وتذليل كافة العقبات من أجل أن تخرج البطولة بالشكل الذي يليق بإسم الكويت بعدما شهد لها الجميع بحسن التنظيم والتمييز خلال استضافة البطولة الآسيوية التي حققت نجاحا مبهرا على جميع الأصعدة .

وأشار المحمد إلى أن المكتب التنفيذي صادق خلال اجتماعه على المحضر السابق واعتمد التقرير المالي والإداري كما وافق على استضافة كولومبيا لبطولة العالم فوق 50 و 60 سنه خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل.