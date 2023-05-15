شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ينعى محمد عبد الرازق "الكتشى" نجم الفريق فى حقبة الستينيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، نجم وقائد الفريق البورسعيدي فى حقبة الستينيات محمد عبد الرازق "الكتشي"، والذى عمل لسنوات مدربًا للفريق الأول وكذلك مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين.

وكتب حساب المصري عبر فيس بوك، "مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة الأستاذ كامل أبو علي، ينعى بخالص الحزن والأسى نجم وقائد المصري خلال حقبة الستينيات، الكابتن محمد عبد الرازق "الكتشي " والذي عمل لسنوات وسنوات مدربًا للفريق الأول وكذلك مديرًا فنيًا لقطاع الناشئين..

مجلس إدارة النادي المصري إذ ينعى الفقيد الراحل، فإنه يتوجه بخالص العزاء والمواساة لأسرته وسائر محبيه، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين، في السابعة مساء اليوم الاثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.

وبدأت لجنة التعاقدات بالنادي المصري، بمراجعة عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قبل نهاية الموسم الجاري، وخاصة إيزي إيميكا، محمد جريندو وإسلام عطية، وذلك لبحث التجديد لهم، ومن المقرر أن تستطلع اللجنة رأي الجهاز الفني للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق لحسم احتياجات الفريق، وكان المصري قد فسخ تعاقده بالتراضي مع الثنائي، شريف دابو، والنيجيري أنتوني أكبوتو بالتراضي، وذلك لعدم حاجة الفريق لخدماتهم.

من ناحية أخرى، حرص الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم على استعادة الانتصارات في الدوري بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية وآخرها الهزيمة أمام أسوان بثلاثية نظيفة.