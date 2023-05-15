قمة بين ليفربول وليستر سيتي.. جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الإثنين، الموافق 13-5-2023 ، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف البطولات على مستوى العالم، منها الدوريات المصري السعودي والإنجليزي والإيطالي والإسباني.

ففي الدوري المصري، تلعب اليوم مباراتان ضمن منافسات الجولة الـ28، وهي المصري والداخلية والاتحاد السكندري وإنبي.

وفي الدوري الإنجليزي، يلتقي ليفربول مع ليستر سيتي في ختام منافسات الجولة السادسة والثلاثين.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

الدوري المصري

المصري أمام الداخلية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة On Time Sport 1

الاتحاد السكندري ضد إنبي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 09:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة On Time Sport 1

الدوري السعودي

الباطن أمام الفيحاء، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة SSC1 HD.

الرائد ضد ضمك، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة SSC1 HD.

التعاون أمام الخليج، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة SSC1 HD.

الفتح ضد العدالة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 09:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة SSC1 HD.

الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول ضد ليستر سيتي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD.

الدوري الإسباني

ريال بيتيس أمام رايو فاييكانو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الايطالي

سامبدوريا أمام إمبولي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتنقل عبر قناة AD SPORTS Premium 1.