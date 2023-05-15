شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعقد 3 اجتماعات اليوم فى الأهلى استعداداً لمواجهة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، اليوم الاثنين، جلسة خاصة مع الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق للاستفسار عن حالة المُصابين فى الفريق، وموقفهم من المشاركة فى مباراة الترجي التونسي بدوري الأبطال، ويعقد جلسة مع جهازه المعاون للترتيب لخطة الاستعداد لمواجهة بطل تونس، كما يعقد اجتماعاً مع اللاعبين للحديث عن اللقاء.

ويفتقد الأهلي أكثر من لاعب مُصاب خلال الفترة الأخيرة، أبرزهم رامي ربيعة بجانب الإصابات الطويلة فى الفريق أمثال أكرم توفيق وكريم فؤاد، كما تماثل محمود متولي للشفاء من الإغماءة التى تعرض لها في السوبر المصري الأخير أمام بيراميدز غير أنه لم يُشارك في مباراة الترجي فى ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يجتمع كولر قبل مران اليوم، الاثنين، مع طبيب الأهلي من أجل معرفة موقف ربيعة من الظهور فى التدريبات الجماعية والتجهيز لمباراة الترجي، المقرر لها الجمعة المقبل، باستاد القاهرة فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كما سيُتابع كولر موقف محمود متولي فى التدريبات المقبلة لحسم موقفه من المشاركة في لقاء الترجي، لاسيما أن الجهاز الفني فضّل عدم الدفع باللاعب أمام الترجي فى لقاء الذهاب للحفاظ عليه.

وفاز الأهلي على الترجي بثلاثية نظيفة حملت توقيع بيرسي تاو "هدفين" وكهربا "هدفاً" في لقاء الهاب بنصف نهائي دوري الأبطال الذي جمع الفريقين مساء الجمعة الماضية، باستاد رادس.

وفى سياق متصل، يعقد المدير الفني للأهلي، جلسة مع لاعبيه للحديث عن بعض الأمور الخاصة بالتحضير لموقعة العودة ضد بطل تونس، ويتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن ضرورة نسيان نتيجة مباراة الذهاب ضد الترجي التونسي والتركيز على تحقيق نتيجة إيجابية في موقعة الإياب بالقاهرة، وتأكيد صعود الأهلي إلى الدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

كما يتحدث كولر مع لاعبي الأهلي عن عدم الاعتماد على نتيجة مباراة الذهاب ضد الترجي والتركيز على تقديم مستويات قوية، خاصة أن المباراة تقام على أرضهم ووسط جمهورهم.