شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربينى تحافظ على الصدارة للأسبوع الثانى على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبات فى الخامس عشر من مايو الجاري، وتصدرت نور الشربيني التصنيف العالمي للسيدات، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد تتويجها مؤخراً ببطولتي بريطانيا المفتوحة وبطولة العالم، وذلك بعد أكثر من عام من هيمنة نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات، والتى وصلت لـ 57 أسبوعاً على التوالى، وذلك بعدما أكملت عاماً فى الصدارة فى الأول من أبريل الماضى.

وجاء تصنيف بطلات مصر فى قائمة التوب 10 كالتالى:

نور الشربيني (المركز الأول)

نوران جوهر (المركز الثاني)

هانيا الحمامي (المركز الثالث)

نور الطيب (المركز السادس)

فيما جاءت جاءت التوب 10 بشكل عام كالتالى:

تصدرت نور الشربيني لاعبة سبورتنج التصنيف العالمي للسيدات وجاء ترتيب باقي اللاعبات كالتالي: نوران جوهر في المركز الثاني، هانيا الحمامي فى المركز الثالث، النيوزيلندية جويل كينج فى المركز الرابع، الأمريكية أماندا صبحي في المركز الخامس، نور الطيب في المركز السادس، تقدمت الانجليزية جورجينا كيندي مركزاً لتحتل التصنيف السابع، وتراجعت أوليفيا فيتشر في المركز الثامن ، كما تقدمت البلجيكية نيلي جليس إلى المركز التاسع، وتراجعت الإنجليزية سارة جان بيري إلى المركز العاشر.