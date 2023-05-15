شكرا لقرائتكم خبر عن الشبراوى يغيب عن الإسماعيلى أمام البنك الأهلى.. ويجري منظار المعدة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب محمود الشبراوى، لاعب النادى الإسماعيلى، عن مباراة فريقه المقبلة أمام البنك الأهلى، المقرر لها الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري بسبب الإصابة.

ويعانى الشبراوى من التهابات وقرحة ويجرى منظارا على المعدة اليوم تحت إشراف مجدى الباز رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلى.

وحقق فريق الإسماعيلي انتصارا ثمينا على الزمالك في بطولة الدوري، بعد 5 سنوات من آخر انتصاراته على الفريق الأبيض، والذى يعود لتاريخ 2 أبريل 2018.

لم يفز الإسماعيلي على الزمالك فى آخر 10 مواجهات منذ لقاء الفريقين يوم 2 أبريل 2018، حينما فاز الدراويش على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدوري سجلها محمود متولى وكريم بامبو وإبراهيم حسن، وسجل هدف الزمالك معروف يوسف.

سجل هدفي الإسماعيلى ياو أنور فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وسجل محمد أشرف روقا، لاعب الزمالك، الهدف الثانى للدراويش بالخطأ فى مرماه، وشهدت الدقيقة 38 سجل إبراهيما نداى هدف الزمالك الوحيد

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الإسماعيلى للنقطة 29 ويستمر فى المركز الـ 14، فيما تجمد رصيد الزمالك عند النقطة 43 ويستمر فى المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى.