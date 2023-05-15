شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يستفسر عن حالة المصابين فى الزمالك لتعويض غياب سكر أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الكولومبى كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، من الجهاز الطبي تقريرا مفصلا وسريعا عن حالة اللاعبين المصابين، وعلى رأسهم أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق نظرا لغياب حاتم سكر بسبب حصوله على ثلاثة إنذارات أدت لغيابه عن اللقاء المقبل، وهو ما وضع المدير الفني فى ورطة نظراً لغياب كل اللاعبين المتواجدين فى الناحية اليسرى، حيث يغيب الثلاثى أحمد فتوح ومحمد عبد الشافى وعبد الله جمعة للإصابة.

ويدرس أوسوريو كل الحلول، ومن المتوقع أن يدفع بأحد لاعبى الوسط فى الناحية اليسرى حال عدم اكتمال شفاء أحمد فتوح بشكل كامل، خاصة أنه يرفض الدفع بأى لاعب لم يكن مهيئا بشكل كامل خوفا من تجدد إصابته.

من ناحية أخرى، حرص أوسوريو على عقد جلسة مع لاعبى فريقه تحدث خلالها على كافة الأخطاء الفنية التى ارتكبت فى مباراة الإسماعيلى، وأدت لخسارة الفريق، كما أعرب المدرب عن غضبه بسبب عدم تنفيذ بعض التعليمات الفنية خلال اللقاء.

وطلب المدير الفنى من لاعبيه التركيز فى المرحلة المقبلة، وبذل قصارى جهدهم من أجل تعويض تلك الخسارة وتحسين الأداء والنتائج فى المرحلة المقبلة.

وكان الإسماعيلى حقق فوزًا غاليًا على الزمالك، بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما، مساء السبت الماضى على استاد الإسماعيلية، فى إطار منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدورى.