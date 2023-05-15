شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطلب زيادة أعداد جماهيره فى مباراة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت لجنة المباريات بالنادى الأهلى فتح خطوط اتصال مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة ومسئولى الأمن، للموافقة على زيادة عدد الجماهير فى مباراة الفريق القادمة أمام الترجى في إياب نصف نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر فى الأدوار الإقصائية وتحفيز اللاعبين على الصعود للمباراة النهائية ثم التتويج باللقب.

وكانت الجهات الأمنية قد أخطرت مسئولي الأهلى بالموافقة على حضور 10 آلاف مشجع لمباراة الترجى التونسى.

ويحاول مسئولو النادي الأهلي الحصول على موافقة الجهات المختصة لزيادة عدد الجماهير بما يتناسب مع أهمية المرحلة الحالية من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يرغب مسئولي القلعة الحمراء فى حشد أكبر عدد من الجماهير لدعم لاعبي الأهلي فى هذه المباراة الهامة والفارقة في مشوار الأهلي بالنسخة الحالية لدوري الأبطال.

وتعقد لجنة المباريات بالنادى الأهلى سلسلة اجتماعات للترتيب والتجهيز لكافة الأمور التنظيمية الخاصة بمباراة الأهلي والترجى التونسى المقرر لها مساء الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وبدأت اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وفي مقدمتها الأمن و«الأفريقية» و«تذكرتي» و«استادات»، وتجد اللجنة تفاهمًا وتعاونًا كبيرًا من جانب كافة الجهات الوطنية، والتى تبذل جهدًا كبيرًا لمساندة الأهلي فى مهمته الوطنية، وتوفير كافة سبل الراحة للجماهير.