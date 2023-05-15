شكرا لقرائتكم خبر عن خزينة المصرى تنتعش اليوم بـ8 ملايين جنيه دعماً من محافظ بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسؤولو النادي المصري انتعاش خزينة النادي، خلال الساعات المقبلة، بدعم مادى من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يصل إلى 8 ملايين جنيه، لسداد المستحقات والمكافآت وبعض الرواتب المتأخرة للاعبين بالنادي البورسعيدي.

وبدأت لجنة التعاقدات بالنادي المصري مراجعة عقود اللاعبين الذين تنتهي عقودهم قبل نهاية الموسم الجاري، خاصة إيزي إيميكا، محمد جريندو وإسلام عطية، لبحث التجديد لهم، ومن المقرر أن تستطلع اللجنة رأي الجهاز الفني للفريق بقيادة ميمي عبد الرازق لحسم احتياجات الفريق، وكان المصري قد فسخ تعاقده بالتراضي مع الثنائي، شريف دابو، والنيجيري أنتوني أكبوتو بالتراضي، وذلك لعدم حاجة الفريق لخدماتهم.

في ذات السياق، دخل مصطفي، جميل جناح نادي المنصورة، اهتمامات كثير من أندية الدوري الممتاز للحصول على خدماته خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وعلم الخليج 365 ان جميل تلقى أكثر من عرض خلال الفترة الماضية وأصبح مرشحا بقوة للانتقال إلي أحد أندية الدوري الممتاز عبر بوابة فريقي المصري البورسعيدي والاسماعيلي بدءًا من الموسم المقبل.

ويعد مصطفي جميل أبرز اللاعبين في درجة الثانية صاحب الـ 27 عاماً معاراً الموسم الحالي من نادي النجوم ويتبقي له موسم في عقده حيث شارك في 24 مباراة الموسم الحالي عبر دوري الدرجة الثانية سجل خلالهم 6 اهداف وصنع مثلها.

من ناحية أخرى، حرص الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق، على عقد عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، وذلك لتحفيزهم على استعادة الانتصارات في الدوري بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية وآخرها الهزيمة أمام أسوان بثلاثية نظيفة.

ويستعد النادي المصري لمواجهة الداخلية في المباراة التي تجمع الفريقين، في السابعة مساء اليوم الاثنين، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 28 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز المصري بهدف نظيف.