موعد مباراة الأهلى والاتحاد السكندري اليوم فى نهائي دورى سوبر كرة السلة

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القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم المباراة الرابعة بين الأهلى والاتحاد السكندرى في نهائي دورى سوبر كرة السلة، والتي تقام بنظامbest of 5 .

موعد مباراة الاهلى والاتحاد فى نهائي دورى سوبر كرة السلة

وتقام مباراة الأهلى والاتحاد السكندري فى السابعة مساء اليوم بصالة الشباب والرياضة بأكتوبر.

نتيجة مباريات الأهلى والاتحاد فى نهائي دورى سوبر كرة السلة

وحقق فريق رجال سلة الأهلي الفوز فى المباراة الأولى بنتيجة 69-62، ثم خسر المباراة الثانية بنتيجة 80-62 ، ليعود ويفوز فى الثالثة 67/58 وحالة الفوز اليوم يتوج الأهلى باللقب هذا الموسم .

وتمثل المباراة أهمية كبرى للجهاز الفني واللاعبين بالأهلى ، ويسعى أوجستي بوش المدير الفني للأهلى لقيادة اللاعبين لتقديم أداء مميز وتحقيق الفوز، ومواصلة الحفاظ على لقب البطولة، في المقابل حال فوز الاتحاد السكندرى يؤجل حسم اللقب إلى يوم 17 مايو الجارى.