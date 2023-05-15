شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الكاراتيه يتصدرون التصنيف العالمى للعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر لاعبو منتخب الكاراتيه التصنيف العالمى للعبة فى عدة موازين، هي فوق 84، وتحت 84، وتحت 75 للرجال.

وتصدر طه طارق تصنيف فوق 84، بينما تصدر يوسف بدوى تحت 84، أما عبد الله ممدوح فتصدر في وزن تحت 75 .

وعلى مستوى البنات، تصدرت منة شعبان التصنيف العالمي للكاراتيه وزن فوق 68 ك ، وأحلام حمدى تحتل المركز الثانى في وزن تحت 55 ك .

ويشارك منتخب الكاراتيه فى منافسات بطولة الدورى العالمى "البريميرليج"، والتى تقام فى اليابان فى الفترة من 9 إلى 14 يونيو المقبل، كما يستعد المنتخب أيضا للمشاركة فى بطولة العالم التى تقام بالمجر فى أكتوبر المقبل.

وكان اتحاد الكاراتيه أقام بطولة كأس مصر فى الأقصر لتنشيط السياحة وبطولة لإقامة بطولة مصر الدولية.