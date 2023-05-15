شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يجرى تغييرات جذرية فى تشكيل الزمالك قبل مواجهة أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، تغييرات جذرية على تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة أسوان المقرر لها الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ28 للدورى.

ويحاول أوسوريو تغيير الخطة التي خاض بها الفريق مباراته الأخيرة أمام الإسماعيلى، والتى أدت للخسارة بهدفين مقابل هدف، بالإضافة لتجربة عدد من اللاعبين في غير مراكزها والتى كان لها بالغ الأثر فى الهزيمة أمام الدراويش، ويعكف المدير الفني حالياً على مشاهدة المباراة لتحديد نقاط الضعف التى وقع فيها اللاعبون، وعقد معهم جلسة مطولة أكد لهم فيها أنهم لم يكونوا على المستوى المأمول فى المباراة الأخيرة، وهو ما سبب الهزيمة .

ومن المتوقع أن يعود أوسوريو للخطة المعتادة التي كان يلعب بها الفريق مبارياته، بالإضافة لعودة عدد من اللاعبين، مثل إعادة حسام عبد المجيد للخط الخلفى بدلا من وسط الملعب، كما سيعود نبيل عماد دونجا لمنطقة الوسط، فى الوقت الذى ما زال المدير الفني يبحث فيه عن لاعب آخر يكون بجانبه بدلا من محمد أشرف روقا الذى ظهر بشكل سيئ في اللقاء الأخير.