شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتسلم تقريراً عن 9 لاعبين فى الأهلى قبل مواجهة الترجى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلم السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، من معاونيه اليوم الاثنين، تقريراً عن اللاعبين المستبعدين من رحلة تونس لمواجهة الترجى التى أقيمت الجمعة الماضى وفاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

ووضع كولر قبل السفر لتونس برنامجا تدريبيا للاعبين المستبعدين لتنفيذه يومياً باستاد مختار التتش، وجاء برونو سافيو على رأس اللاعبين المستبعدين، رغم جاهزيته الفنية، إلى جانب شادي حسين وأيمن أشرف ورأفت خليل وكريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان لأسباب فنية.

كما خرج رامي ربيعة من القائمة، رغم مشاركته فى التدريبات وتعافيه من إصابة الكتف، حتى يحصل على مزيد من الوقت للراحة قبل العودة إلى المباريات.

وتواصل غياب أكرم توفيق وكريم فؤاد للإصابة بقطع في الرباط الصليبي حيث لا يزال الثنائي يحتاج 4 أشهر للتعافي.

ويُقدم فريق الكرة بالنادي الأهلي عروضاً جيدة للغاية مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني، حيث تطوّر مستوى الفريق وأداؤه بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة على صعيد الأداء والنتيجة.

وقطع الأهلي شوطاً كبيراً في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة حملت توقيع بيرسي تاو "هدفين" وكهربا "هدفاً" في لقاء الهاب بنصف نهائي دوري الأبطال الذي جمع الفريقين بإٍستاد رادس.

خاض الأهلي تحت قيادة كولر الذي تولى تدريب الفريق في سبتمبر الماضي 40 مباراة فاز في 29 وتعادل في 7 وخسر 4 مباريات ، وسجل المارد الأحمر مع كولر 76 هدفاً ، وتلقت شباكه 26 هدفاً وخرج بشباك نظيفة في 25 مباراة.