شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج بطولة السهم الماسى للقوس والسهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مؤخرا منافسات بطولة "السهم الماسي" للقوس والسهم التى أقيمت بملاعب الهوكي باستاد القاهرة الدولي، تحت إشراف الاتحاد المصري للقوس والسهم برئاسة الدكتور علاء جبر.

وأسفرت منافسات عمومي الرجال للقوس الأولمبي عن فوز بهاء علي بالميدالية الذهبية، في حين حصد أحمد القاضي على الميدالية الفضية، في حين حصل كل من أحمد حجاب وعلي عبد البر بالميدالية البرونزية.

فى حين أسفرت منافسات عمومي السيدات للقوس الأولمبي عن فوز رنا كامل بالميدالية الذهبية وندى عزام بالميدالية الفضية وكل من جني عبد الجايد ومي رضا بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات عمومي رجال للقوس المركب ، فاز أحمد فخري بالميدالية الذهبية، وأشرف حسين بالميدالية الفضية وحصد كل من أتشيلي باتسليس ومالك نبوي إبراهيم الميدالية البرونزية

وفي منافسات عمومي السيدات للقوس المركب، فازت نانسي الجبيلي بالميدالية الذهبية، في حين فازت سارة محمد بالميدالية الفضية.

وأسفرت منافسات القوس الأولمبي للشابات تحت 21 عام عن فوز هنا المورالي بالميدالية الذهبية، وحبيبة شاهين بالميدالية الفضية، وكل من ليلى جابر ولوجين السيد بالميدالية البرونزية.

في حين أسفرت منافسات الشباب تحت 21 سنة للقوس الأولمبي عن فوز أحمد الجميزي بالميدالية الذهبية وأحمد يوسف بالميدالية الفضية، وكل من مروان أبو حمدا ومحمد مكي بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات الناشئات تحت 18 سنة للقوس الأولمبي فازت هنا فتحي أبو الخير بالميدالية الذهبية.

وفي سياق متصل ، تتوالى تدريبات المنتخب المصري استعدادا للبطولات المقبلة، وينتظم لاعبو منتخب القوس والسهم في معسكر إعداد ويخوض اللاعبون واللاعبات تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية لتجهيزهم للبطولات المقبلة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة.