شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة مصر.. نجوم الرياضة والفن الألمان يشاركون فى حملة أصدقاء الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد كبير من نجوم الرياضة والفن الألمان فى حملة أصدقاء الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، والتي تستضيفها برلين فى الفترة من 17 وحتى 25 يونيو المقبل، وحرصوا على إرسال كلمات قصيرة إلى اللاعبين المشاركين فى الألعاب.

من جهته قال أندرياس ميس، لاعب التنس، "إنني دائمًا معجب بالدفء الذى يشع به رياضيو الأولمبياد الخاص عند التنافس، وستكون الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص فى برلين حدثًا رياضيًا رائعًا - كنا جزءًا منه".

وقال بيورن كرونر مقدم برامج تليفزيونية، "من خلال أخي الذي يعاني من متلازمة داون، أعرف مقدار القوة التى يتطلبها الأمر لبناء حياة ذاتية القرار، عدم السماح لها بإحباطك، وتحديد الأهداف وتحقيقها، هذا يلهمني تمامًا."



لاعب التنس الالمانى

أما كريستيان شينك البطل الأولمبي العشاري فقال، "اكتشاف أرضية مشتركة في الأشياء التي تبدو متناقضة ، والتي فتنتني بالفعل بصفتي مديرًا للرياضيين ومديرًا اجتماعيًا ، يثيرني الآن كصديق للألعاب ، وقال دنيز أيتكين حكم كره قدم "أنا أدعم الأولمبياد الخاص لأن كل إنسان يستحق أن يُرى."

وقال ديتليف شريمبف لاعب NBA السابق، "الشغف بالرياضة وروح الفريق بين الرياضيين في الأولمبياد الخاص فريد حقًا. يجب على كل واحد منا دعم الرياضيين والأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية في تحقيق أهدافهم - سواء كان ذلك في الرياضة أو في مهنتهم أو في الحياة اليومية."



لاعب السلة

وقالت دوميتيلا باروس ملكة جمال ألمانيا 2022 "العدالة الاجتماعية قضية عزيزة جدًا عليّ ، دعونا نرى بعضنا البعض على قدم المساواة، دعونا نقدر ونحترم بعضنا البعض في رحلتنا إلى عالم أكثر شمولاً. أنا فخور بأن أكون جزءًا من حركة الأولمبياد الخاص " ،

فيما قالت الممثلة إليزابيث روم "أعلم أن مبادئ الأولمبياد الخاص وخاصة مبادئ الرياضيين يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا. علاقتنا بالأولمبياد الخاص تلهمني كل يوم."

وقال فلوريان لانجينشيدت الناشر والمؤلف"عليك فقط مشاهدة الأفلام القديمة من الألعاب العالمية السابقة للأولمبياد الخاص: من الصعب أن يكون لديك المزيد من الإثارة والضحك. لهذا السبب أحب أن أكون جزءًا منه! "

وقالت كاتارينا ويت البطل الأولمبي في التزلج على الجليد"خلال مسيرتي الرياضية، تلقيت الكثير من الدعم وأنا ممتن جدًا له. نظرًا لأن الألعاب العالمية تقام بالقرب من باب منزلي تقريبًا، يجب أن أكون جزءًا منها وأساعد. "

وقالت كريستينا فوغل بطل أولمبي في سباق الدراجات "بصفتي رياضيًا سابقًا، أعتقد اعتقادًا راسخًا أن الرياضة يمكن أن تغير العالم. التنوع هو رصيد لمجتمعنا. ويشمل ذلك الإعاقات الجسدية والفكرية."

وقالت ليا مارلين ووتاك ممثلة "نحن ندرك مدى أهمية أن يشعر كل إنسان بأنه ممثل. صناعة السينما هي وسيلة مهمة بشكل خاص لإظهار التنوع وترسيخه في المجتمع. بصفتي أستاذة وممثلة وإنسانية، أنا ملتزم بهذا."

وقال لينا جوليش لاعب كرة سلة "بعد المشاركة في بطولة كرة السلة 3 × 3 في أول دورة ألعاب أولمبية للشباب في سنغافورة ، أنا الآن متحمس للغاية لأن أكون جزءًا من الحركة الأولمبية مرة أخرى في مسقط رأسي في برلين كصديق للألعاب.

"وقال لوكاس ريجر مغني شهير "أنا سعيد جدًا لأنني قادر على دعم الألعاب الأولمبية العالمية الخاصة. الألعاب قريبة جدًا من قلبي وأنا أتطلع إلى رؤيتكم جميعًا في برلين!"

وقالت مارين شيلر العداءة الأولمبية "أنا أؤيد الأولمبياد الخاص لأن الرؤية مهمة وأريد أن أكون جزءًا من رحلة مشتركة نحو عالم أكثر شمولاً ، و أعتقد أنه من الرائع أن تقام الألعاب العالمية على عتبة بابي أيضًا.

وقال مايك مايرمصور فوتوغرافي "انطلق إلى الأمام في العمل الجماعي! إنني أتطلع حقًا إلى التمكن من التقاط لحظات رائعة من الالتقاء معًا ، الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص و هي متعة خالصة للحياة ، نراكم في دورة الألعاب في برلين."

وقال الصحفي الألماني ناتالي ديدرو"نعم ، أنا صديق الألعاب ، لأن الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص تدور حول الشمول. لكنها تتعلق أيضًا بالمشاركة الاجتماعية وإبراز الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه هي الأشياء التي أقاتل من أجلها أيضًا! "

وقال نجم الكرة الألمانية السابق وبايرن ميونخ الألماني ومنتخب ألمانيا ا فيليب لام "الدمج هو دائمًا كلمة كبيرة. بصفتك متطوعًا في الأولمبياد الخاص، لديك فرصة فريدة لوضع التضمين موضع التنفيذ ".

وقال البطل الاولمبي في رمي القرص روبرت هارتنج"في عام 2000 ، شاركت كحكم عند خط النهاية للأولمبياد الخاص. الفرح والسعادة اللذان عاشهما الرياضيون لا يزالان في رأسي حتى يومنا هذا. التنوع والتضامن إثراء لنا جميعاً

وقال شتيفي جراف البطل الاولمبي في التنس واسطورة التنس الألمانية "التطوع يعني العمل معًا. إذا عملنا معًا، يمكننا تحقيق أكثر من وحدتنا ".