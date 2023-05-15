شكرا لقرائتكم خبر عن مصابو المصرى يواصلون التأهيل فى بورسعيد بعد استبعادهم من مواجهة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل لاعبو النادي المصري المصابون، مروان حمدي وإلياس الجلاصي وحسين السيد وعبده يحيى وحسن علي والمحترف الكاميروني فرانك إيتوجا، برامجهم التأهيلية بمعسكر الفريق فى بورسعيد، بعد استبعادهم من مواجهة الداخلية المقرر إقامتها اليوم بالجولة 28 من الدوري.

وأعلن ميمي عبد الرازق، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، قائمة لاعبيه المختارة لمباراته أمام نظيره فريق الداخلية، وتضم القائمة 24 لاعباً على النحو التالي:

حراسة المرمى : عصام ثروت ، محمود جاد ، محمد شحاته.

خط الدفاع : كريم العراقي ، اسلام ابو سليمة ، اسلام المزين ، محمد دبش ، عمرو سعداوي ، عماد الدين بوبكر ، أحمد عماد ، السعيد كمال.

خط الوسط: عمرو موسى ، ايزي ايميكا ،اسلام عطية ،أسامة الجزار ، عبد الرحيم دغموم ، حسام جريشة ، محمد حسن الفيومي ، زياد فرج ،رجب عمران ، الناشئ أحمد شداد.

خط الهجوم : محمد جريندو ، الناشئ عمرو المرسي ، الناشئ محمد الظريف.