شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم بطل إثيوبيا فى ربع نهائى بطولة الكؤوس الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على كيركوس الإثيوبى بنتيجة 48/23 فى ربع نهائى بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التى ينظمها النادى الأهلى، ليتأهل لنصف النهائى.

بينما يلتقى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولي فى نفس الدور فى التاسعة مساءً.

وفاز فريق الأهلى فى الدور الأول على سبورتنج 32/28 بعد الفوز على رجاء أغادير المغربى بنتيجة 40/16 فى إطار ثالث أيام بطولة الكؤوس الأفريقية.

بينما فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره وداد سمارة المغربى بنتيجة 38/17، فى رابع مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية أمس .

وحقق فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على شبيبة كينشاسا الكونغولي بنتيجة 51 / 29 فى ثالث مواجهاته ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية بعد الفوز بأول لقاءاته فى البطولة الأربعاء الماضي على فانز الكاميرونى بنتيجة 42 / 20، ثم الفوز على رد ستار الإيفوارى بنتيجة 42 / 22 فى إطار ثانى مواجهاته.