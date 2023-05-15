شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعبانى يرفض مفاوضات الترجى التونسى ويتمسك بالبقاء مع سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ التونسى معين الشعبانى المدير الفني لفريق سيراميكا إدارة ناديه بالاستمرار مع الفريق ورفض الرحيل الى تونس لتولى قيادة فريق الترجى التونسى، والالتزام بتعاقده مع الفريق.

ودخل مسئولو نادى الترجى التونسى في مفاوضات مع معين الشعبانى خلال الساعات الماضية لتولى قيادة الفريق خلفا للمدرب نبيل معلول الذى تقدم باستقالته عقب الهزيمة أمام الاهلى في الدور نصف النهائي لبطولة دورى أبطال أفريقيا بثلاثية نظيفة.

ويستعد سيراميكا لمواجهة فيوتشر ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر لها الأربعاء 24 مايو، باستاد السلام فى السابعة مساءً.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 31 نقطة حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات و التعادل في 13 مباراة و الهزيمة في 8 مباريات.