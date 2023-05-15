شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل عبد المنعم يحرس عرين الإسماعيلى أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حمزة الجمل، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، على عودة أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق للتشكيل الأساسى في مباراة البنك الأهلى، المقرر لها الثامنة والنصف مساء الأربعاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري

وشارك أحمد عادل عبد المنعم بديلا فى مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري بعد إصابة محمد فوزى بقطع فى غضروف الركبة.

كما أكد الدكتور مجدى باز رئيس الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى إصابة محمد كوكو حارس مرمى الفريق الأول خلال مباراة بيراميدز الماضية.

وأوضح رئيس الجهاز الطبى أن تشخيص الإصابة عبارة عن كدمة شديدة بعضلة الحوض تحتاج إلى راحة من التدريبات الجماعية وخوض الحارس تدريبات تأهيلية لمدة خمسة أيام يعود بعدها للمشاركة بالتدريبات الجماعية.

وشهدت تدريبات الدراويش ضم حارس من قطاع الناشئين، مع محمد صبحي ومحمد كوكو حراس مرمى الفريق، لتعويض غياب محمد فوزي الحارس الأساسي الذي تعرض للإصابة أمام الزمالك.

وأجرى أحمد عادل عبد المنعم، الذي حل بديلا لفوزي في المباراة، تدريبات استشفائية وبدنية مع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الزمالك بتدريبات خفيفة وبدنية.

وحقق فريق الإسماعيلي انتصارا ثمينا على الزمالك في بطولة الدوري، بعد 5 سنوات من آخر انتصاراته على الفريق الأبيض، والذى يعود لتاريخ 2 أبريل 2018.

لم يفز الإسماعيلي على الزمالك فى آخر 10 مواجهات منذ لقاء الفريقين يوم 2 أبريل 2018، حينما فاز الدراويش على الفارس الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الدوري سجلها محمود متولى وكريم بامبو وإبراهيم حسن، وسجل هدف الزمالك معروف يوسف.

سجل هدفي الإسماعيلى، ياو أنور فى الدقيقة 20 من عمر اللقاء، وسجل محمد أشرف روقا، لاعب الزمالك، الهدف الثانى للدراويش بالخطأ فى مرماه، وشهدت الدقيقة 38 سجل إبراهيما نداى هدف الزمالك الوحيد

يذكر أن الإسماعيلي كان قد رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ14 بجدول ترتيب بطولة الدوري.