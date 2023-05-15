شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يحدد مكافأة 50 ألف جنيه لكل لاعب للبقاء فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مسئولو نادى البنك الأهلى مكافأة 50 ألف جنيه لكل لاعب فى المباراة الواحدة خلال اللقاءات المتبقية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز. ويسعى مسئولو نادى البنك الأهلى لتخطى المرحلة الحالية للفريق، والابتعاد عن منطقة الهبوط فى جدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز.

ويلاقى فريق البنك الأهلى نظيره الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من عمر مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى فى التاسعة والنصف مساءً.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى الممتاز برصيد 25 نقطة حيث الفوز في 5 مباريات و التعادل في 10 مباريات و الهزيمة في 12 مباراة.