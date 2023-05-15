7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها مطالبة الأهلى بزيادة أعداد جماهيره أمام الترجى، وتصدر نور الشربينى تصنيف الاسكواش، وإجراء تغييرات جذرية على تشكيل الزمالك قبل مواجهة أسوان.

كولر يتسلم تقريراً عن 9 لاعبين فى الأهلى قبل مواجهة الترجى.. اعرف التفاصيل

يتسلم السويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، من معاونيه اليوم الاثنين، تقريراً عن اللاعبين المستبعدين من رحلة تونس لمواجهة الترجى التى أقيمت الجمعة الماضى وفاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

الأهلى يطلب زيادة أعداد جماهيره فى مباراة الترجى التونسى

بدأت لجنة المباريات بالنادى الأهلى فتح خطوط اتصال مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة ومسئولى الأمن، للموافقة على زيادة عدد الجماهير فى مباراة الفريق القادمة أمام الترجى في إياب نصف نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر فى الأدوار الإقصائية وتحفيز اللاعبين على الصعود للمباراة النهائية ثم التتويج باللقب. يجرى الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، تغييرات جذرية على تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة أسوان المقرر لها الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ28 للدورى. يفقد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود لاعبه التونسى فراس شواط فى مباراة البنك الأهلى، المقرر لها الثامنة والنصف مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري المصري بسبب الإيقاف

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمى الجديد للاعبات فى الخامس عشر من مايو الجاري، وتصدرت نور الشربيني التصنيف العالمي للسيدات، للأسبوع الثاني على التوالي، وذلك بعد تتويجها مؤخراً ببطولتي بريطانيا المفتوحة وبطولة العالم، وذلك بعد أكثر من عام من هيمنة نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة تصنيف السيدات، والتى وصلت لـ 57 أسبوعاً على التوالى، وذلك بعدما أكملت عاماً فى الصدارة فى الأول من أبريل الماضى.

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