7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم، الاثنين، الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية المهمة، منها مطالبة الأهلى بزيادة أعداد جماهيره أمام الترجى، وتصدر نور الشربينى تصنيف الاسكواش، وإجراء تغييرات جذرية على تشكيل الزمالك قبل مواجهة أسوان.
كولر يتسلم تقريراً عن 9 لاعبين فى الأهلى قبل مواجهة الترجى.. اعرف التفاصيل
الأهلى يطلب زيادة أعداد جماهيره فى مباراة الترجى التونسى
بدأت لجنة المباريات بالنادى الأهلى فتح خطوط اتصال مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة ومسئولى الأمن، للموافقة على زيادة عدد الجماهير فى مباراة الفريق القادمة أمام الترجى في إياب نصف نهائى بطولة دوري أبطال أفريقيا، من أجل مؤازرة الفريق الأحمر فى الأدوار الإقصائية وتحفيز اللاعبين على الصعود للمباراة النهائية ثم التتويج باللقب.
يجرى الكولومبي كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، تغييرات جذرية على تشكيل الفريق الذى سيخوض مباراة أسوان المقرر لها الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ28 للدورى.
خزينة المصرى تنتعش اليوم بـ8 ملايين جنيه دعماً من محافظ بورسعيد
يترقب مسؤولو النادي المصري انتعاش خزينة النادي، خلال الساعات المقبلة، بدعم مادى من اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يصل إلى 8 ملايين جنيه، لسداد المستحقات والمكافآت وبعض الرواتب المتأخرة للاعبين بالنادي البورسعيدي.
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