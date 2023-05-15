شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتمسك بـ"الكرتى" ويرفض رحيله نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك مسئولو نادى بيراميدز بالمغربى وليد الكرتى، لاعب وسط الفريق الكروى الأول، ويرفض مسئولو النادى التفريط فى خدمات اللاعب بنهاية الموسم الجارى.

وكشف مصدر بنادى بيراميدز، أن وليد الكرتى من العناصر الأساسية فى وسط ملعب الفريق، ولا يمكن التفريط فى خدماته فى الوقت الحالى، خاصة فى ظل رغبة النادى فى تدعيم هذا المركز مع اقتراب نهاية مشوار عبد الله السعيد.

وكان اسم وليد الكرتى ارتبط بنادى الزمالك، وأن الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفارس الأبيض طلب التعاقد مع اللاعب فى الموسم الجديد.

ويستعد بيراميدز فى الوقت الحالى لمواجهة نادي راية الأربعاء المقبل، باستاد الدفاع الجوي في الجولة 32 من بطولة كأس مصر.