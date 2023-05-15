شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يُحدد 27 مايو موعدا لبدء اختبارات الناشئين للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح ، ومحمد عادل المشرف العام على الكرة ومحمد رضوان رئيس قطاع الناشئين ، تحديد يوم 27 مايو الجارى موعدا لبدء اختبارات قطاع الناشئين بالنادي.

وجاءت المواعيد كالتالى:

السبت والاثنين والأربعاء من كل أسبوع مواليد 2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015.

الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع مواليد 2003/2005/2006/2007/2008.

وتبدأ الاختبارات فى تمام الساعة الثامنة صباحًا على ملاعب قطاع الناشئين بمقر النادى بمدينة نصر القاهرة.

وبدأ محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب الاستعداد وتجهيز اللجان من المدربين وأكد على تواجد جميع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية، وأكد أيضاً على إعطاء المدة الكافية من الوقت الزمنية لاختبارات اللاعبين حيث أكد رضوان على أنه قبل البدء بالتقسيمات للمختبرين يتم عمل اختبارات من الناحية المهارية للاعبين.