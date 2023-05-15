أزمة جولة «دعم المثلية».. مصطفى محمد يخرج عن صمته

الشارقة - اميمة ياسر -

خرج مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر وفريق نانت، عن صمته بعد أزمته الأخيرة في الدوري الفرنسي.

وألزمت رابطة الأندية الفرنسية، اللاعبين بارتداء القمصان التي تحمل ألوان "قوس قزح" التي ترمز إلى دعم "المثلية"، وذلك خلال الجولة رقم 35 من كل موسم للدوري الفرنسي.

ورفض مصطفى محمد بجانب لاعبين آخرين من فريق تولوز من بينهم المغربي زكريا أبوخلال ارتداء القمصان التي تحمل ألوان "قوس قزح" التي ترمز إلى المثلية.

وفي تصريحات نقلها موقع Get French Football، قال مهاجم منتخب مصر: "أعبر عن احترامي لكل الاختلافات والعقائد والأفكار، ولكن كذلك يجب احترام معتقداتي وقناعاتي الشخصية".

وأضاف: "استناداً إلى جذوري وثقافتي وأهمية قناعاتي ومعتقداتي، فمن غير الممكن بالنسبة لي أن أشارك في حملة من هذا النوع".

واليوم الإثنين، علق اتحاد اللاعبين الفرنسي على أزمة جولة دعم المثلية، مؤكدا أنه رغم رفضهم للظاهرة لكنهم لن يتحدثوا عن رفض بعض اللاعبين المشاركة في الحملة.

وفي السياق، أشار زكريا أبوخلال إلى أسباب رفضه التي تماشت مع التي قالها مصطفى محمد، مضيفا: "أنا أكن أكبر قدر من الاحترام لأي شخص بغض النظر عن تفضيلاته الشخصية أو العرقية أو الدينية أو خلفياته".

وأضاف اللاعب المغربي: "لكني لست الشخص الأنسب للمشاركة في حملة من هذا النوع، إني أقدر قيمة الاحترام كثيراً، ولكن يجب أن يشمل هذا الاحترام معتقداتي أنا أيضاً".

هل يعاقب مصطفى محمد؟

من جانبه، علق بيير أريستوي المدير الفني لفريق نانت الفرنسي على قرار اللاعب مصطفى محمد بعدم خوض مباراة تولوز.

وقال أريستوي: "لقد كان مصطفى مشتتاً بين رغبته في اللعب وعديد القضايا التي واجهها في مصر خلال شهر رمضان الماضي".

وأضاف المدير الفني لفريق نانت: "إنها موضوعات حساسة كان يتوجب الوصول إلى حلول بشأنها لأنها تسبب إزعاجاً كبيراً، أرى ضرورة التحلي بالتسامح بشأن كافة القضايا الجنسية والدينية التي نواجهها".

وتابع: "لقد تردد مصطفى لفترة طويلة قبل اتخاذ القرار ثم استسلم للضغوط في نهاية الأمر، هذه الضغوط تعرض لها من قبل عائلته والنادي سيتخذ القرار الأنسب معه".

يشار إلى أن مصطفى محمد اتخذ قراره بعدم اللعب قبل نصف ساعة من بداية مباراة نانت وتولوز، ما تسبب في ارتباك للجهاز الفني لفريقه الذي كان ينوي الاعتماد عليه في اللقاء.

وانتهت مباراة نانت وتولوز بالتعادل السلبي، والتي أقيمت يوم الأحد في إطار الجولة رقم 35 من عمر الدوري الفرنسي.

جدير بالذكر أن مصطفى محمد نجح في تسجيل 11 هدفاً وصناعة 5 على مستوى كافة البطولات هذا الموسم مع أصحاب الزي الأصفر.