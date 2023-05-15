صفقة مجانية.. عمر مرموش ينضم إلى آينتراخت فرانكفورت رسميا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت، المنافس في بطولة الدوري الألماني "بوندسليجا"، عن ضمه جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي فولفسبورج، عمر مرموش، بعقد حتى عام 2027.

ووقع نجم منتخب مصر مع بطل الدوري الأوروبي للموسم الماضي عقداً لمدة 4 سنوات تبدأ من 1 يوليو 2023، بعد انتهاء عقده مع فولفسبورج وقراره بعدم التمديد.

ويتميز عمر مرموش باللعب في أكثر من مركز هجومي، وشارك المصري الدولي في 34 مباراة وسجل 6 أهداف في جميع المسابقات بالموسم الحالي.

ولعب لاعب وادي دجلة الأسبق في ألمانيا لعدة أندية، فولفسبورج أولها ثم إعارة لناديي سانت باولي وشتوتجارت في الموسم الماضي.

من جانبه، علق المدير الرياضي لنادي آينتراخت فرانكفورت، ماركوس كروش، على الصفقة الجديدة، قائلاً: "مع انضمام مرموش لنا، ستكون لنا خيارات أكثر ومرونة أكثر في خط الهجوم".

وأضاف كروش: "لقد أثبت اللاعب بأن لديه إمكانيات رائعة تؤهله للمشاركة في الدوري الألماني، لكن في نفس الوقت لا يزال لديه إمكانية تطوير قدراته في المستقبل".

وأتم مدرب فرانكفورت: "يسعدنا أننا تمكنا من التعاقد مع لاعب مثير للإعجاب وموهوب مثل مرموش إلى آينتراخت فرانكفورت في صفقة مجانية".