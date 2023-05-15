شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة بين أوسوريو ولاعبى الزمالك.. وفقرة بدنية قوية استعدادًا لأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني، تدريباته اليوم، الاثنين، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة فى مسابقة الدوري الممتاز.

انطلق المران بجلسة قوية بين خوان كارلوس أوسوريو و اللاعبين، وطالبهم المدير الفني بالتركيز الشديد والعمل بكل قوة من أجل الفترة المقبلة، وعدم السماح بتكرار اي أخطاء في القادم، وشرح أوسوريو بعض النقاط الفنية التي يرغب أن يقوم بها اللاعبون خلال التدريبات في إطار الاستعداد للمواجهة المقبلة.

وشهدت التدريبات تخصيص فقرة بدنية قوية للاعبين تم تقسيمها إلى جزأين، الأول داخل صالة الجيمانيزيوم، أما الجزء الثاني فكان عبارة عن تدريبات تأهيلية متنوعة داخل أرضية الملعب تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، لرفع معدلات اللياقة وتجهيز الجميع بدنيا بالشكل الأفضل للمباراة المقبلة.

وفي نفس السياق، أدي الثلاثي محمد عبد الغني وعمر جابر وأحمد فتوح برنامجا تأهيليا خاصا على هامش المران اليوم، وفقا للبرنامج الموضوع لهم لتجهيزهم للفترة المقبلة.