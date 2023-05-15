شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يكشف أسباب نقل مباراته مع البنك الأهلي للقاهرة فى بيان رسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة الشافعى صالح، وبإجماع أعضاء المجلس، الموافقة على نقل مباراة أسوان والبنك الأهلى بالجولة 29 من ستاد أسوان لتقام باستاد السلام بالقاهرة الثلاثاء 23/5/2023 الساعة 7.00 مساءً.

ويؤكد مجلس إدارة نادى أسوان أن هذا القرار جاء بعد دراسة وافية لكافة الظروف والمستجدات الإدارية والفنية التى تحيط بمسيرة فريق كرة القدم بالدورى الممتاز.

وتقديرا للاهتمام الجماهيرى والإعلامى الذى يحظى به نادى أسوان ونتائجه المتميزة بالدورى الممتاز هذا الموسم، يؤكد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى على الآتى:

- قرار نقل وتغيير ملعب مباراة أسوان والبنك الأهلى جاء بإجماع مجلس الإدارة بكامل هيئته.

- هذا القرار ينطبق على مباراة أسوان والبنك الأهلى فقط حاليا.

- مجلس إدارة نادى أسوان لديه الثقة الكاملة فى الجهاز الفنى واللاعبين وقدراتهم وطبقا لأدائهم ونتائجهم السابقة بتحقيق الفوز خارج الأرض فى 5 مباريات والتعادل فى مباراتين وجمع الفريق 17 نقطة من 31 نقطة رصيده الحالى.

- سعت إدارة نادى أسوان لتوفير أجواء الاستقرار الإدارى والفنى لفريق الكرة بأداء 4 مباريات متتالية خارج أسوان أمام المصرى والداخلية ( كأس مصر ) والزمالك و البنك الأهلى تجنبا لتجدد إرهاق الفريق و معاناة السفر بين القاهرة وأسوان فى ظل الفارق الزمنى الضيق ما بين المباريات مما قد يؤثر بالسلب على أداء اللاعبين داخل أسوان

- يشكر نادى أسوان الرياضى شركة إستادات ومسئولى ستاد أسوان على أوجة التعاون خلال الفترة الماضية والتى تحمل فيها نادى أسوان دفع ما يقرب من 200 ألف جنية قيمة إيجارية للمباراة الواحدة و ما يقرب من 20 ألف جنية للوحدة التدريبية هذا بخلاف قيمة الإيجار الليلى مما مثل عبئا مالية مضاعفا لتكلفة خدمات كرة القدم

- كما يشكر نادى أسوان الرياضى كافة المسئولين عن مديرية أمن أسوان ورابطة الأندية وشركة تذكرتى لكل ما قدموه من مساهمات وجهود لحضور جماهير نادى أسوان المباريات لكن فى ظل التوقيت الصيفى وحرارة الشمس أصبح المكان المخصص لجلوس جماهيرنا لا يناسبها ويعرضها للخطر والبديل أن تقام مباريات أسوان ليلا مما يحملنا أضعاف مضاعفة للقيمة الإيجارية لإستاد أسوان ليلا

- خاطب نادى أسوان الرياضى قبل وأثناء الموسم كافة المسئولين المعنيين للحصول على تخفيض مناسب وعوائد إعلانية فى ظل الإرتفاع الكبير والمتجدد لأسعار الطيران ولم يجد نادى أسوان الإستجابة المرجوة

- يؤكد مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى بأنه منذ بداية الموسم واجه وتحمل صعوبات كبيرة ومتشابكة بصبر وصمت حرصا على مصلحة الفريق وثقة فى المدير الفنى والجهاز التدريبى واللاعبين وإحتراما لدعم ومساندة الجماهير الوفية لنادى أسوان

أمام كل هذه المستجدات والمتغيرات كان لزاما على مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى البحث بدقة وهدوء عن كل السبل التى توفر أجواء الدعم والمساندة والنجاح لمسيرة فريق الكرة الأول بالدورى الممتاز ونثق فى وعى وفهم وتقدير جماهير نادى أسوان لهذه الخطوات

" مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى"