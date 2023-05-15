شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد جاهزية سيف الجزيرى لقيادة هجوم الزمالك أمام أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت جاهزية التونسى سيف الدين الجزيرى، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعد الإصابة العضلية التى تعرض لها خلال عملية الإحماء قبل مواجهة الإسماعيلى الأخيرة فى الدورى.

وشارك سيف الجزيرى فى التدريبات الجماعية للفريق التى أقيمت اليوم، الاثنين، بشكل طبيعي، استعدادًا لمواجهة أسوان المقبلة، ليصبح جاهزًا من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق.

وتعد مشاركة سيف الجزيرى فى المباراة المقبلة متوقفة على قرار الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى، من الناحية الفنية.

وشهدت التدريبات التى أقيمت اليوم تخصيص فقرة بدنية قوية للاعبين تم تقسيمها إلى جزأين، الأول داخل صالة الجيمانيزيوم، أما الجزء الثاني فكان عبارة عن تدريبات تأهيلية متنوعة داخل أرضية الملعب تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، لرفع معدلات اللياقة وتجهيز الجميع بدنيا بالشكل الأفضل للمباراة المقبلة.